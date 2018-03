Mariage : Soyez tendance et remplacez votre alliance par un piercing !

Il faut bien évidemment vivre avec son temps. Maintenant en 2018, si l’on devait vous demander en fiançailles et que vous souhaitez être à la mode, exit l’alliance classique désormais démodée, le piercing est à l’honneur ! Porté depuis l’Antiquité à l’annulaire gauche, car les Romains croyaient qu’une veine de ce doigt reliait directement au cœur, l’anneau avait déjà été remplacé chez certains par un tatouage. Il est vrai que c’est bien plus économique et qu’on ne risque pas de le faire tomber dans le siphon en faisant la vaisselle. Mais d’autres ont été bien plus inspirés et une nouvelle tendance a vu le jour pour prouver son engagement à sa moitié.

Une tendance risquée et douloureuse

À présent, il faut parler de piercing de fiançailles. Certaines futures mariées se font percer l’annulaire et y insèrent une pierre précieuse qui fait office de bague de fiançailles. Une jeune femme a expliqué au magazine The Independent, qui rapporte cette curieuse nouvelle mode :

C’était un peu douloureux et ça a saigné mais ça vaut vraiment le coup ! Je pense que je changerai même la couleur du diamant quand j’en aurai envie.

Cela peut sembler romantique et plus ou moins esthétique, cependant les dermatologues font savoir qu’il existe un grand risque d’infection et que ce genre de piercing serait compliqué à retirer. De plus, il serait très facile de se l’arracher involontairement car les mains sont constamment en mouvement ou au contact d’objets. Mais ça ne semble pas effrayer les tourtereaux. En effet, près de 3000 photos ont été postées sur Instagram avec en légende #fingerpiercing.

Au-delà du mariage, la tendance s’est déclinée en un véritable effet de mode. Ils sont en réalité nombreux à se faire percer les doigts d’un point de vue purement esthétique. Si cela vous emballe, attention ! Vous risquez de vous faire piquer très fort…