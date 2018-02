Škoda envoie un spationaute sur Mars dans… la Loire !

Une Škoda Superb a été envoyée dans le village de Mars ! Une réponse à Elon Musk qui a envoyé une voiture Tesla dans l’espace et continue d’alimenter le web ces derniers jours.

Un village peuplé de Marsiens

En France, “on n’a pas de pétrole mais on a des idées” disait Valéry Giscard d’Estaing en 1973. 35 ans plus tard, Škoda, le constructeur automobile pourrait répondre “On n’a pas d’argent mais on a des idées”. Pas autant qu’Elon Musk et Tesla sans aucun doute. Depuis plusieurs jours, l’entrepreneur alimente le buzz internationalement. Avec le lancement de sa dernière fusée, Elon Musk a mis un de ses véhicules dans l’espace. Mais, pour celui qui rêve de Mars, l’arrivée semble parfois encore lointaine.

Il va devoir désormais accepter d’avoir été battu par un rival inattendu, la branche française du constructeur tchèque Škoda. Dans une vidéo titrée “Mission to Mars”, l’entreprise annonce ainsi son exploit. Son véhicule, une Škoda Superb, piloté par un spationaute a réussi à rejoindre le village de Mars, situé dans la Loire. Il y a été reçu triomphalement par une délégation d’habitants, nommés Marsiens et le pilote reproduit même le célèbre pas de Neil Armstrong sur la Lune en 1969.

Avec l’aide de la population

La vidéo a été réalisée avec l’appui des habitants et du maire. Tous semblent ravis de ce coup de projecteur pour une petite commune jusque-là complètement inconnue. “Bienvenue chez les Marsiens” ou encore “Ici c’est Mars” annonçaient ainsi plusieurs banderoles. La maire de la ville, Martine Mijat a même joué le jeu de la réception avec une écharpe tricolore pour rendre l’événement officiel. Sur place, on espère désormais réussir à tirer quelque chose de positif de cette visibilité accrue.

Nous nous battons pour ne pas perdre notre troisième classe de l’école et cela va nous apporter un nouvel éclairage.

Bien entendu, la satisfaction est de mise pour l’entreprise tchèque.

On est très content des retours et de l’emballement médiatique. C’est notre projet qui a le plus marché sur les réseaux sociaux. C’est même déjà notre record d’audience. Nous avons déjà plusieurs demandes de toute l’Europe pour traduire la vidéo

explique ainsi Škoda France. La vidéo a déjà été vue plus d’un million de fois sur Twitter.