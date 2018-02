Pas sûr que vous aurez vraiment envie de goûter la recette de la glace de l’année !

Une glace. En général, on la mange saveur vanille ou chocolat. Les plus exigeants se laisseront tenter par une saveur coco ou tiramisu. Mais, la recette qui a remporté un concours près d’Anvers est beaucoup plus étrange que cela. Au programme : du gorgonzola, des figues et du jambon. Bref, il faut oser en manger !

“Gelato Festival Challenge”

C’est un concours réservé aux spécialistes. Le “Gelato Festival Challenge” est organisé par “La Gelato University Carpigiani”. Une école dédiée exclusivement à la crème glacée et à son art de confection. L’objectif ? Former les meilleurs glaciers-pâtissiers du monde. Mais, bien entendu, un tel titre doit se mériter. Le concours était donc l’occasion pour les meilleurs de se confronter. C’est un local, Mathieu Eyckmans de chez Oyya, à Bruges qui l’a finalement emporté.

Selected from Gelato Festival Challenge in Belgium: Mathieu Eyckmans from Gelateria Oyya (Brugge) with flavour Gorgonzola fig Gelato #gelatofestival #gelatofestivalworldmasters #gelatofestivalchallenge pic.twitter.com/oRTgJOw00v — Gelato Festival World Masters (@gfworldmasters) February 21, 2018

Et le moins que l’on puisse dire c’est que sa recette était particulièrement originale. On y trouvait donc un fromage bleu italien (le gorgonzola), du jambon serrano et des figues.

Les gens aiment manger du fromage après un bon repas. Mais cela les effraie dans la glace. D’ailleurs, je n’avais jamais rien fait de tel dans mon établissement. C’est pourquoi j’ai décidé de faire des deux un délicieux dessert. J’ai combiné le croustillant du gorgonzola avec la douceur de la figue. Quant au jambon, je l’ai juste bien caramélisé pour l’adoucir…

Voici l’explication très technique du chef délivrée à nos confrères de SoSoir.

Et si vous n’êtes pas convaincus, le mieux est sans doute d’aller faire un tour de l’autre côté de la Manche. La“Respiro del Diavolo” (le souffle du Diable en VF), une glace servie à Glasgow en Ecosse, est sans doute la plus dangereuse au monde. Il vous faudra signer une décharge pour en manger !