L’appareil photo le plus cher de l’histoire atteint un prix hallucinant

Ce appareil mythique est devenu le plus cher jamais vendu dans l’histoire !

Cet appareil photo de la marque Leica, construit en 1923 il y a près d’un siècle, a été vendu aux enchères ce samedi 10 mars à un prix record.

Une transaction à 2,4 millions d’euros !

Cet appareil extrêmement rare et précieux est devenu le plus cher de l’histoire ce samedi à Vienne, où il a été vendu pour la somme impressionnante de 2,4 millions d’euros. Pourtant, le prix initial de mise en vente avait été estimé et fixé à 400 000 euros par la galerie viennoise Westlicht.

Il semblerait donc que cette galerie, reconnue dans le monde entier notamment pour ses ventes aux enchères importantes, ait sous-estimé la véritable valeur de cette pièce de collection. L’acquéreur serait ainsi un riche Asiatique, qui a préféré rester anonyme.

Cet appareil photo a été conçu en 1923 dans une série limitée à 25 exemplaires. Son prix est justifié par son exceptionnel état de conservation, puisqu’il a été préservé “dans (son) état d’origine”.

Le dernier record de prix pour un appareil photo avant cette transaction était de 2,16 millions d’euros, pour un appareil de la même marque, Leica, qui semble avoir gardé tout son prestige après être tombé en déliquescence pendant de nombreuses années.