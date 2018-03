Installer une ruche dans son salon, c’est possible !

L’idée des concepteurs de la start-up américaine Beecosystem est de permettre aux particuliers de profiter d’une ruche chez eux en toute sécurité. Ainsi, ils ont imaginé une ruche hexagonale et modulable, qu’il suffit d’accrocher au mur de son salon. Pour éviter tout risque lié à une éventuelle invasion de nos amies les abeilles, le système est équipé d’un tuyau transparent.

Ce tuyau est directement relié à la fenêtre la plus proche, ce qui permet aux abeilles d’aller et venir en toute tranquillité. Il est possible de condamner la ruche pour éviter tout problème. Et oui, le système est optimal !

Un système ingénieux

Il faut débourser 400 euros pour cette ruche modulable, mais chaque module peut rapporter jusqu’à 500 grammes de miel chaque année. En outre, c’est un moyen original et moderne pour observer l’écosystème d’une ruche puisque tout est transparent. Ainsi, les petits et les grands apprennent à connaître et à respecter le travail si important des abeilles.

Il est grand temps de penser aux abeilles qui sont responsables de la pollinisation et qui ont une importance considérable dans le fonctionnement de notre planète. Un projet comme celui-là est particulièrement intéressant. Qu’en pensez-vous ?