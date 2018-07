Etats-Unis : Un SDF distribue son CV dans la rue et obtient plusieurs propositions

La vie de David Casarez, un jeune Américain de 26 ans ne ressemble pas vraiment à un long fleuve tranquille. Mais tout pourrait bien changer grâce à une idée géniale.

Beaucoup de SDF optent pour une petite pancarte. Ils y voient une façon facile et moins intrusive de solliciter de l’aide aux gens qui passent devant eux. Mais, ce sont souvent les mêmes quelques mots que l’on peut y lire. David Casarez a lui choisi d’innover. Il s’est donc donc baladé avec une pancarte très particulière dans les rues de Mountain View. On pouvait y lire le message suivant :

Partagée sur Twitter, son idée a connu un terrible retentissement. Plus de 130.000 personnes ont partagé le message initial.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7

— FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 27, 2018