Danse avec les stars : Camille Combal va animer l’émission !

Camille Combal a officialisé la nouvelle : le chroniqueur qui assure la matinale de Virgin Radio depuis 4 ans, longtemps complice de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, sera le nouvel animateur de Danse avec les stars, le concours de danse de TF1. Le contrat serait désormais signé entre la première chaîne et le jeune homme de 36 ans, qui prendra la barre de sa première émission d’ampleur en prime-time, diffusée tous les samedi dès la rentrée 2018.

Plébiscité, il s’est vu offrir, selon les informations du Parisien, de nombreuses propositions parmi lesquelles deux émission, l’une sur W9, la chaîne du groupe M6, et l’autre sur Fun Radio. C’est finalement à la présentation du divertissement le plus rentable de la Une, avec The Voice, qu’on le retrouvera, alors qu’il a également annoncé son retour sur les ondes dans l’équipe de Virgin Radio.

Cyril Hanouna grince des dents

Une ironie lorsque l’on connaît les tensions qui ont cours depuis plusieurs années entre Cyril Hanouna et le groupe TF1. Suite au départ de son chroniqueur en avril dernier, l’animateur de TPMP s’était confié dans une interview accordée à Télé Loisir à propos des rumeurs selon lesquelles son comparse aurait été approché par la chaîne d’Ara Aprikian, ex-directeur des programmes de C8. Et la nouvelle n’avait pas l’air de lui plaire :

Je le (Camille Combal) soutiendrai toujours mais c’est vrai que j’aurais préféré qu’il aille ailleurs que sur TF1 […] je m’étais battu pour le faire rentrer à C8 car Ara Aprikian n’était pas chaud. Et maintenant, il le veut ! Vincent Lagaf’, c’est pareil. […] Ce n’est pas fair-play.

A t-il déploré, avant d’ajouter qu’il restait fier des projets qu’ils ont pu mener durant leurs six années de collaboration.

Une envie de changement

De son côté, Camille Combal n’a pas manqué d’expliquer les raisons de son départ du talk-show de C8. Celui qui a animé la séquence “Le Poste de surveillance” durant six ans, a confié à Puremédias vouloir « se renouveler et faire de nouvelles choses ». Il explique également qu’il aurait aimé « grandir dans l’émission », un souhait qui n’aurait pas été exaucé par sa direction. L’animateur a donc estimé que l’offre de TF1 lui permettrait de satisfaire son envie de changement : « Ils avaient de beaux projets et des idées à moyen et à long terme qui m’ont séduit » a t-il ajouté.

Il se pourrait d’ailleurs que Camille Combal croise à nouveau la route de son ex-collègue de TPMP, Enora Malagré, qui en mai dernier disait vouloir participer à Danse avec les stars en tant que candidate. Une hypothèse qui, sans surprise, avait déplu à son ancien patron Cyril Hanouna.