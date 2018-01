Bruno Guillon va remplacer Tex à la présentation des Z’Amours

Selon des informations de TéléStar, la direction de France 2 a donc enfin tranché dans le cadre de la polémique sur le jeu Les Z’Amours, suite à l’éviction du présentateur Tex. Un communiqué de presse a été publié le mercredi 17 janvier afin de clarifier la situation. La société de production et la chaîne de télévision ont annoncé que c’est Bruno Guillon qui prendra la succession de Tex à la tête de l’émission.

Sony Pictures Télévision Production France et France 2 ont choisi d’un commun accord Bruno Guillon pour présenter le jeu quotidien Les Z’Amours à compter du jeudi 1er février 2018. Visage déjà bien connu des téléspectateurs de France 2, Bruno Guillon incarnera avec humour, complicité et bienveillance ce jeu culte, présent à l’antenne depuis 23 ans et adapté dans plus de 20 pays.

La fin d’un feuilleton sur la mise à pied de l’animateur Tex

Au début du mois de décembre 2017, Tex a été écarté de la présentation du jeu par France 2. L’animateur a été sanctionné pour une blague sur les femmes battues sur le plateau de l’émission C’est que de la télé de Julien Courbet sur C8. En pleine affaire Weinstein et #Balancetonporc, la plaisanterie n’est pas passée. La sanction a été immédiate. Plus aucun nouveau tournage des Z’Amours avec Tex n’a été programmé durant le mois de décembre.

L’attitude controversée de France 2 envers Tex

La chaîne a continué de diffuser depuis le début de la crise et jusqu’à aujourd’hui des émissions déjà enregistrées avec Tex. La blague aurait en réalité servi de prétexte à la production pour se débarrasser de l’animateur comme d’un vulgaire fusible. Son départ était souhaité par Delphine Ernotte et Sony Pictures Télévision Production France selon TéléStar. France Télévisions n’a en effet pas été tendre avec ses animateurs ces dernières années. Julien Lepers ou bien encore William Leymergie ont en effet été poussés vers la sortie. Après Tex, Patrick Sébastien pourrait bien être le prochain animateur menacé. L’éviction et le sort de Tex ont fait couler beaucoup d’encre. De nombreux humoristes ou bien encore le caricaturiste Riss, dans un édito de Charlie Hebdo, ont tenu à prendre sa défense et à le soutenir.

Bruno Guillon succède à Tex

Bruno Guillon, l’animateur de Fun Radio, sera donc aux commandes des Z’Amours dès le 1er février 2018. Sur son compte Twitter, Bruno Guillon a tenu à démontrer son respect pour Tex. Il a ainsi fait savoir qu’il avait appelé Tex pour le prévenir de sa nomination. Reste à savoir si le public des Z’Amours suivra ce nouveau choix de la direction de France Télévisions. Les audiences de Bruno Guillon seront scrutées avec attention. La comparaison avec les scores réalisés par Tex pourrait être désastreuse pour le maintien du jeu à l’antenne. Les Z’Amours sont diffusés tous les jours de la semaine entre 11h25 et 12h. Tex était à la tête de cette émission depuis 17 ans.

Je viens d’appeler @TEXcomic afin qu’il soit le premier prévenu: je viens d’être choisi pour présenter désormais « Les z’amours » à partir du 1er Février sur France 2. pic.twitter.com/8tbdEqW2OM — Bruno GUILLON (@BrunoGUILLONOff) January 17, 2018