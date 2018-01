LA to Vegas : la nouvelle série de Will Ferrell sur la Fox

LA to Vegas a débuté hier soir sur la Fox aux Etats-Unis. Cette comédie raconte le quotidien de Jackpot Airlines, une compagnie aérienne low-cost qui fait des allers-retours entre les villes de Los Angeles et Las Vegas. Will Ferrell, la star de la comédie US, officie en tant que producteur exécutif. A ses côtés à la production, le réalisateur Adam McKay, son complice de toujours, avec qui il a tourné 5 films, dont le complètement déjanté Frangins malgré eux.

LA to Vegas prend son envol

LA to Vegas a droit à une première saison de 12 épisodes de 24 minutes, diffusés le mardi soir. Au casting, on retrouve Kim Matula en hôtesse de l’air qui a de plus en plus de mal à travailler pour la compagnie aérienne. Première incursion dans la comédie pour l’actrice plus connue pour son rôle de Hope Logan dans la série Amour, gloire et beauté, rôle qu’elle a tenu 6 ans dans 906 épisodes !

A ses côtés, Dylan McDermott, vu dans la série The Practice, joue Capitaine Dave, un pilote chevronné au professionnalisme un peu douteux, capable d’être accoudé au bar 10 minutes avant le départ. Autre star au casting, le suédois Peter Stormare dont la grande carcasse triste a déjà hanté les plateaux de tournages de films comme Fargo ou Dancer in the Dark. L’acteur joue un bookmaker qui a élu résidence dans l’avion, et qui, sans perdre de temps, prend les paris directement auprès des passagers.

La série est créée par Lon Zimmet, qui a déjà officié en tant que scénariste sur Unbreakable Kimmy Schmidt et Happy Endings.

Une comédie qui se veut loufoque que l’on attend avec impatience sur une chaîne française.

