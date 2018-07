The Walking Dead : la nouvelle showrunner donne des infos sur la saison 9

Fans de « The Walking Dead », lisez avec attention les propos d’Angela Kang pour avoir des premiers éléments sur ce qui nous attend dans la saison 9.

Pour tenter de rattraper les choses, un changement de showrunner a eu lieu sur The Walking Dead. À partir de la prochaine saison 9, c’est Angela Kang qui s’empare du poste, remplaçant Scott Gimple. C’est la cinquième fois que le show effectue un changement !

Son arrivée va-t-elle être bénéfique pour la série ? Quels changements sont à prévoir ? TVLine l’a interviewée dans cette optique afin d’obtenir des informations sur ce qui nous attend.

Moins d’armes à feu et un début de civilisation

Inquiets, les téléspectateurs avaient posé des questions sur la saison 9 à Skybound, la société chargée de gérer les produits The Walking Dead. Dans la réponse, nous avions appris que l’intrigue amorcera le retour à la civilisation, grâce au livre que Maggie reçoit de la part de Georgie dans la saison 8. Le journaliste de TVLine demande justement à Angela Kang comment elle décrirait l’intrigue :

C’est un nouveau chapitre pour eux. Maintenant, nous regardons davantage comment les personnages évoluent et construisent leur avenir. Les personnages pensent à ce qu’une civilisation veut dire.

Une déclaration qui confirme que des choses positives vont se mettre en place pour les humains. Un début de reconstruction pour espérer avoir un avenir stable. Un avenir qui se fera avec moins d’armes à feu ! Elle a confirmé que les protagonistes devront user d’armes moins sophistiquées dans leur lutte contre les dangers qui les entoure. La raison est simple : le temps passe et les munitions sont rares. Une évolution logique.

Et Rick dans tout ça ?

Selon la rumeur, Rick devrait faire ses adieux dans cette saison. Une information lâchée par Collider qu’AMC n’a jamais confirmé ou infirmé. Partira ? Partira pas ? On le saura le moment venu. En s’intéressant aux dernières informations, la tendance est au départ. On ne sait pas pour quelles raisons et dans quelles circonstances mais on sait par contre que Jon Bernthal reviendra pour un épisode. Possiblement lors d’un flashback dans la dernière scène de Rick. La showrunner n’a pas abordée ce point précis mais elle a quand même parlé de Rick :

Après avoir pris cette décision inattendue [de laisser la vie sauve à Negan], il est arrivé à un stade où le but n’est plus seulement de survivre. Maintenant, il veut reconstruire l’avenir que Carl a imaginé. Alors il commence la saison dans un état de paix relative. Mais dans The Walking Dead, il y a toujours du danger aux alentours.

Elle confirme que Rick sera motivé par l’envie de bâtir une nouvelle civilisation où les humains encore en vie pourront s’épanouir. Il laissera derrière lui ses rancœurs. Chose plus difficile à faire pour Maggie, encore perturbée par la mort de Glen :

Negan vit toujours dans sa tête, et pèse sur elle. Donc, elle va comprendre ce qu’elle doit faire pour régler cela elle-même.

Un Negan surprenant

Negan épargné pour mieux se faire dézinguer dans cette saison ? Une éventualité ouverte par les propos précédents. On l’a quitté, à la fin de la saison 8, enfermé par Rick et Michonne. Dans les comics, son emprisonnement était rendu intéressant par ses dialogues avec Carl. Sauf que ce personnage n’est plus présent à ce stade du show – une des (nombreuses) décisions discutables. Comment vont-ils gérer cet arc narratif ? En tout cas, la showrunner pense pouvoir « surprendre les fans« .

Une rédemption ? N’allons pas jusque-là mais des choses se passeront avec lui. Dans les comics, le moment où il est emprisonné marque l’arrivée des Chuchoteurs. Face à cette nouvelle menace, Rick lui demande de l’aide pour les combattre. Si les scénaristes suivent encore la trame des comics, on sait à quoi s’attendre. Angela Kang s’est exprimée à ce sujet :

Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a des choses vraiment excitantes pour les fans de la bande dessinée.

Un aveu à demi-mot, donc ! Pour ceux n’ayant pas suivi les comics, les Chuchoteurs sont des gens particulièrement dangereux, menés par Alpha et Beta. Ils prennent la fin du monde comme un retour à la préhistoire, rejouant les premières heures de l’homme sur Terre. Ils se nomment ainsi pour leur aptitude à se fondre dans la masse de mort-vivants, en se recouvrant de peaux de cadavres, et à communiquer par chuchotements. On mise sur eux pour faire office de grands méchants dans cette neuvième saison.

On le saura en octobre prochain, lors de la diffusion sur AMC et OCS.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com