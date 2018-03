The 100 : ce que réserve la saison 5

The 100 est un peu la série à part dans le catalogue de CW. Si à ses débuts elle semblait assez classique et clichée, elle avait rapidement su gagner en maturité.

Rappelant sous certains aspect Lost, on s’est alors rapidement attaché à Clarke, Octavia, Bellamy ou encore Raven. Ces jeunes qui ont du quitter la station spatiale du nom de l’ARCHE, pour rejoindre la Terre, malgré les risques de radiations causées par les guerres nucléaire.

Beaucoup de choses se sont alors déroulées. Les Skaikru (ceux venant du ciel), bientôt rejoints par le reste de l’ARCHE, faisant la rencontre d’autres clans, les Natifs. À la fin de la saison 4, si notamment Bellamy et Raven retournaient dans l’espace, Octavia et les différents clans se réfugiaient dans un bunker pour échapper à la vague mortelle de radiations.

De nombreux changements pour la saison 5

Restait alors Clarke, seule durant six années. La première bande-annonce de la saison 5 tout juste diffusée par CW annonce alors de nombreux changements. D’abord l’évolution de Clarke, accompagnée de sa fille adoptive, Madi. Elle sera la première, semble-t-il, à faire la rencontre d’un nouveau groupe venu du ciel, mené par Ivana Miličević (Banshee), et dont les intentions ne semblent pas très pacifiques.

Du côté des clans, ces derniers ne sont pas prêt de bien s’entendre et devraient continuer de s’affronter plutôt que d’œuvrer main dans la main. Autant dire qu’Octavia aura encore du travail pour maintenir un semblant d’ordre et s’imposer comme une leader. De quoi promettre encore beaucoup d’action, des séquences sanglantes et de nouveaux décors.

En effet, CW a encore mis les moyens pour The 100. Malgré quelques déséquilibres au fil des saisons, la série reste passionnante. Espérons que cela continue lors de cette saison 5, dont le premier épisode est prévu pour le 24 avril prochain.

