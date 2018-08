Steven Spielberg derrière une série sur le droit de vote des femmes

L’art a ceci de merveilleux que ça peut nous offrir des alliances incroyables. Ainsi, après les câlins de Booba et Kaaris à l’aéroport – à moins qu’on n’ait pas compris, vous croyez ? -, c’est au tour de Steven Spielberg, réalisateur et producteur de renom de rencontrer la politicienne et ex-candidate à la Maison Blanche Hillarie Clinton pour un featuring inédit.

Mais ce n’est pas au son de Kalash que les deux personnalités vont se retrouver, ils vont plutôt nous parler droit de vote des femmes en produisant une série inspirée du livre d’Elaine Weiss, The Woman’s Hour. Paru en mars dernier, celui-ci raconte le long combat des femmes américaines pour avoir le droit de voter. Chose qu’elles n’obtiendront qu’en 1920 avec le 19e amendement. Selon The Hollywood Reporter, la série portera le même titre que l’œuvre de Weiss.

« Une source d’inspiration pour tous »

D’après l’ex Première dame, qui s’est déclarée ravie de travailler avec Elaine Weiss, Steven Spielberg et l’équipe d’Amblin Television, il s’agit d’un projet important qu’il est nécessaire de montrer au public dans le monde entier. Pour elle, le livre de l’auteur est un « drame passionnant » qui doit être vu comme « une source d’inspiration pour tous, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, en ces temps périlleux« . Fait-elle une référence à l’escalade de la violence dans un magasin Duty Free lorsqu’elle prononce ces derniers mots ? Rien n’est moins sûr.

L’autre volonté affichée d’Hillarie Clinton est de saluer et d’entretenir la mémoire de celles qui ont vécu et se sont battues lors de la lutte pour le droit de vote.

Leur triomphe est notre héritage, il faut le protéger et le perpétuer

Toutefois, le projet n’en étant qu’à ses débuts, on ne sait encore rien de la forme que prendra le show, qui le scénarisera, le réalisera ou jouera dedans. Pour le moment, on ne peut même pas dire si The Woman’s Hour sera diffusée sur une chaîne ou une plateforme de streaming. Mais on n’hésitera pas à vous tenir au courant.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com