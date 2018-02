Sabrina : le casting du reboot de Netflix est presque au complet

Les plus nostalgiques seront déçus puisqu’il n’est pas question de ressusciter la comédie familiale qui a fait les beaux jours de KD2A. Bien au contraire ! Sombre et avec une pincée d’effroi, cette nouvelle version adoptera les codes des classiques de l’horreur tels que Rosemary’s Baby (1968) et The Exorcist (1973). Rassurez-vous, la présence de Salem, le chat noir doté de la parole, a été confirmée !

Mêlé à la sorcellerie et l’occulte, le passage à l’âge adulte sera notamment symbolisé par la lutte intérieure de Sabrina. Tout en combattant les Forces du Mal qui la menacent elle et sa famille, il lui faudra parvenir à concilier sa nature humaine et sa moitié sorcière.

Sabrina : À qui faut-il s’attendre dans l’équipe ?

Supposée être complémentaire à Riverdale, Sabrina (dont le titre définitif n’a pas été révélé) est aussi une création de Roberto Aguirre-Sacasa. La série basée sur les personnages de l’éditeur Archie Comics n’est qu’une infime partie de la filmographie de ce dernier. En effet, l’homme a co-produit 10 épisodes de Looking, et 22 de Glee. Il a également écrit le scénario de Carrie, La vengeance en 2013. La palette des genres sur lesquels il a travaillé est vaste, ce qui est indéniablement appréciable.

Aussi, puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, le retour de la jeune sorcière est produit par Warner Bros. TV et Berlanti Productions. À l’instar du pilote de Riverdale, celui de Sabrina est écrit par Aguirre-Sacasa, et sera dirigé par Lee Toland Krieger (Beyond).

Sabrina : Un casting presque entièrement féminin

Concernant le casting, le rôle-titre a été confié à Kiernan Shipka. Elle a prêté ses traits à Sally Draper durant 89 épisodes de Mad Men, et a échangé avec Jessica Lange et Susan Sarandon dans Feud.

Nous sommes tous de si grands fans du travail de Kiernan que lorsque nous avons commencé à parler de qui pourrait être cette nouvelle incarnation de Sabrina Spellman, son nom figurait sur la liste de souhaits de tout le monde. C’est une version plus sombre et plus macabre de Sabrina, et nous sommes incroyablement excités à l’idée que les spectateurs pourront voir Kiernan faire sien ce personnage emblématique. – Roberto Aguirre-Sacasa

Les rôles attribués ne s’arrêtent pas là. La meilleure amie de la protagoniste, nommée Rosalind Walker, sera interprétée par Jaz Sinclair (Vampires Diaries). Quant à Chance Perdomo (Inspecteur Barnaby), il fera sa première apparition dans une production américaine. Il incarnera Ambrose Spellman, le cousin britannique et sorcier de Sabrina. Il est décrit comme étant « drôle, taquin et pansexuel », ainsi que « malicieux ».

De son côté, Michelle Gomez (Doctor Who) a été désignée pour jouer Mary Wardell, sa professeure favorite au lycée Baxter. Malheureusement, cette relation sera ternie lorsqu’elle tentera d’attirer l’adolescente sur le Chemin de la Nuit après avoir été possédée par la servante du Diable : Madame Satan.

Pour finir, le personnage de Hilda Spellman a été distribué à Lucy Davis (Wonder Woman). Plus maternelle et décalée que Zelda, cette seconde tante est aussi douée pour lutter contre ses adversaires surnaturels que pour concocter des potions d’amour destinées aux étudiants du lycée Baxter.

Aucune date de mise en ligne ou de tournage n’a encore été partagée. Il reste donc encore un peu de temps pour compléter le casting puisque l’actrice de Tante Zelda n’a pas encore été divulguée. Qui plus est, avec le rachat de la série par Netflix, il n’est pas garanti que les fans de Riverdale auront un jour le privilège d’assister à des crossovers mêlant les deux séries.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com