Magnum : le reboot de la série va bon train

Entre La vie à cinq et Charmed, on ne savait déjà plus où donner de la tête… Et voici que le reboot de Magnum pointe le bout de son nez !

Un nouveau héros moustachu

Déjà évoqué par notre équipe il y a quelques mois de cela, une nouvelle version de la série phrase des années 1980 semble être bel et bien dans les tuyaux. Preuve en est, la chaîne CBS vient d’annoncer avoir commandé un épisode pilote.

D’après la chaîne, cette nouvelle mouture se nommera Magnum P.I (ou Magnum Détective Privé si vous préférez). Vue comme “une mise à jour“, la fiction proposera un tout nouveau héros qui devrait, comme son ascendant sériel, porter la moustache et venir tout droit de la Navy SEAL. À l’écriture, on retrouve Peter Lenkov, un habitué des reboots puisque aux commandes de ceux de Hawaii Five-o et MacGyver.

Espérons toutefois que “Magnum 2.0” soit un niveau bien au-dessus de celui de la dernière citée, les nouvelles aventures portées par Lucas Till ne nous ayant que très moyennement convaincu.

