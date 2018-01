Game of Thrones et la théorie du narrateur

La série Game of Thrones, en plein tournage en ce moment en Irlande du Nord, ne reviendra à l’écran qu’en avril 2019. Ce qui nous laisse tout le temps du monde pour échafauder toutes les théories possibles et inimaginables. Et il y en a une qui circule en ce moment sur Internet qui, quand on y pense, tient vraiment la route.

Game of Thrones, l’œuvre d’un Mestre ?

En effet, la théorie concerne un des personnages les plus attachants de la série en la personne de Samwell Tarly. Le grand ami de Jon Snow pourrait être le narrateur et l’auteur de toute l’histoire. De nombreux fans se demandent s’il ne serait pas possible que les livres soient écrits du point de vue de Sam. Comme Bilbo est l’auteur du Hobbit, Samwell Tarly serait l’auteur de A Song of Ice And Fire.

Sa position de Mestre de la Citadelle convoie aisément vers cette théorie, eux qui sont chargés de relater l’histoire du monde. De plus, l’auteur des romans, George R.R. Martin a souvent répété que Sam était le personnage dans lequel il se retrouvait le plus, sans compter qu’il lui ressemble physiquement. Et par-dessus tout, l’interprète de Sam, John Bradley, avait confié en interview il y a quelques mois une phrase mystérieuse qui pourrait aussi s’interpréter dans le sens de cette théorie.

Le truc avec Sam, c’est que s’il est encore là, vous suspectez qu’il y a une raison de le garder.

Alors Samwell Tarly écrivain vieillissant qui referme son livre à la fin du dernier épisode de Game of Thrones avant d’aller fêter Thanksgiving chez les Stark à Winterfell ? Réponse dans un peu plus d’un an.

