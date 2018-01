Game of Thrones : on sait où commencera la saison 8

Alors ce ne sont pas à proprement parler de vrais oiseaux que l’on aurait pris le temps d’entraîner pour retrouver l’odeur de Kit Harington à travers le monde, mais plutôt les fans passionnés de Game of Thrones du site Watchersonthewall qui ont en effet aperçu l’équipe de production. Précisément du côté de la ville de Moneyglass en Irlande du Nord où les décorateurs sont en train de rénover les extérieurs de Winterfell. Néanmoins, selon leurs sources, le premier épisode de la saison 8 devrait s’ouvrir sur une scène qui se passera dans le village situé autour du château de Winterfell, appelé Winter Town.

On aurait également vu dans la région David Nutter, qui réalisera les deux premiers épisodes de la saison à venir, mais aussi le quatrième. Sa présence dans le coin prend donc tout son sens. Tout comme celle de Kit Harington, le Jon Snow de la série, qui est arrivé à Belfast il y a quelques jours. S’il ne devrait pas tourner dans les jours à venir, ce devrait être le cas la semaine prochaine.

Winter Town, une ville un peu chaude

La ville de Winter Town est déjà apparue plusieurs fois dans la série et a une réputation un peu sulfureuse. C’est d’abord ici que Brienne et Podrick ont fait escale pour attendre Sansa dans la saison 5. Mais c’est surtout son bordel qui avait fait forte impression à Tyrion dès le premier épisode de la saison 1. Une de ces scènes de maison close que l’on voyait très souvent dans les premières saisons, et qui ont disparu peu à peu. Il faut croire que la série n’avait plus besoin de ça pour retenir les spectateurs.

Dans les romans de Georges R.R. Martin, la ville est décrite comme une sorte de station balnéaire qui multiplie sa population dès que l’hiver arrive. C’est un peu le Cannes de Westeros. Située devant la porte principale de Winterfell, il s’y tient également un petit marché plutôt agréable fort de très nombreux étals.

Un lieu bien sympathique que nous retrouverons avec grand plaisir en 2019 pour la diffusion de la saison 8 de Game of Thrones.

PS : cet article a été écrit en partenariat avec l’office du tourisme de Winter Town.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com