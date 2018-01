Game of Thrones : la longueur des épisodes de la saison 8 en question

Au moins une année d’attente donc avant de connaître enfin celui qui se posera légitimement sur le très convoité (et pourtant sûrement pas très confortable) trône de fer. Si la saison 7 tenait sur 7 épisodes, la 8 n’aura besoin que de 6 épisodes pour livrer le dénouement d’une histoire qui nous tient en haleine depuis 2011. Un nombre d’épisodes assez faible qui a lancé les rumeurs les plus folles chez les fans, la plus répandue étant celle qui promet une durée digne d’un film pour chaque nouveau chapitre. Une idée pas si fantasmagorique que ça quand on voit que, par exemple, l’épisode final de la saison précédente « The Dragon and the Wolf » durait 80 minutes.

Au micro de nos confrères du site du Hollywood Reporter, Casey Bloys, le président des programmes de la chaîne HBO, s’est confié à ce sujet.

Tout cela dépendra de où les showrunners voudront arrêter les épisodes, et de ce qui les satisfera. Tout dans « Game of Thrones » dépend de leur désir de créer le meilleur show possible. Quand les épisodes seront diffusés, combien de temps ils dureront- nous suivrons leurs décisions et leurs besoins.

Tout repose donc sur les épaules et les décisions de David Bienoff et D.B Weiss, à la tête de la série depuis le début en 2011.

Game of Thrones : des réalisateurs qui prennent leur temps pour la saison 8

En effet, et c’est un indice assez parlant en ce qui concerne la future durée des épisodes. Aux côtés des deux showrunners qui mettront en scène quelques épisodes, nous retrouvons par exemple deux réalisateurs confirmés qui ont fait leurs armes sur certains des épisodes les plus monumentaux de l’histoire de la série. David Nutter était, entre autres, derrière la caméra des épisodes « Blackwater » et « Mother’s Mercy » de la saison 5. Miguel Sapochnik, quant à lui, a eu l’honneur de diriger l’incroyable « The Battle of the Bastards » de la saison 6, un épisode qui n’avait rien à envier aux superproductions que l’on peut apercevoir au cinéma, du type Seigneur des anneaux.

Une précision : tous ces épisodes faisaient au moins une heure.

La saison 8 est prévue pour 2019. Ça en fait des heures d’attente !

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Cineserie.com