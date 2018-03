Que devient Robin Tunney (Mentalist) ?

C’est en 1995 que la belle irlando-américaine se fait remarquer en tant que jeune fille suicidaire dans Empire Records d’Allan Moyle. Elle se voit alors proposer le premier rôle de la sorcière gothique Sarah dans le film fantastique Dangereuse Alliance (1996) d’Andrew Fleming. Un an plus tard, Robin Tunney reçoit le prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise pour son interprétation dans Niagara de Bob Gosse. L’actrice fut mariée neuf ans au producteur et réalisateur avant de divorcer en 2006. Deux ans plus tard, elle joue Anny Garrett aux côtés d’Arnold Schwarzenneger dans le film d’horreur La fin des temps de Peter Hyam. On la retrouve l’année suivante dans Vertical Limit de Martin Campbell. En 2002, l’actrice obtient de nouveau un premier rôle dans la comédie dramatique Cherish.

Pour autant, c’est avant tout le petit écran qui lui offrit la consécration. Second rôle derrière Wenthworth Miller et Dominic Purcell dans Prison Break (créée par Paul Scheuring). Second rôle également derrière Simon Baker dans Mentalist (créée par Bruno Heller). Mais la belle a su porter ces séries. Son doux visage a su marquer nos esprits. Autant que son émotion palpable et ses grands yeux verts dans Prison Break. Côté Mentalist, sa coupe sage, ses chemisiers parfaitement repassés et ses vestes cintrées. Une allure quelque peu masculine, une froideur évidente, mais une sensibilité cachée. Teresa Lisbon avait tant de choses à donner !

Une avocate dans Prison Break

En 2004, Robin Tunney se voit offrir un rôle d’invité dans le pilote de la série Dr House. L’année suivante, nous la retrouvons dans la première saison de Prison Break ! L’actrice y incarne Veronica Donovan, qui n’était autre que la petite amie de Lincoln Burrows au lycée (Dominic Purcell). Devenue avocate en immobilier, elle prit tout de même la défense de son ex au procès. Son rôle est primordial puisqu’elle est également celle qui fait réaliser à Michael Scofield (Wentworth Miller) que son frère n’est pas celui qu’il croit. Ce dernier a en effet emprunté quatre-vingt-dix mille dollars pour payer les études d’ingénieur de son petit frère, non pour son plaisir personnel.

C’est après le meurtre de Terence Steadman que Lincoln risque de rejoindre la prison Fox River. Scofield se sent alors redevable de ce grand frère qu’il redécouvre. En effet, les appels sont rejetés. Inutile donc d’espérer pouvoir passer par les instances légales… Durant les quatre mois qui précèdent l’incarcération de son grand frère, Scofield va se faire tatouer sur tout le haut du corps une grande fresque d’inspiration gothique. Sous couvert de bataille entre les anges et les démons, c’est en fait le plan de la prison que le tatouage recèle. Le but ? Se faire incarcérer pour aider son frère à s’évader. Rappelons que Veronica Donovan meurt au début de la saison 2.

Une flic dans Mentalist

De 2008 à 2015, Robin Tunney incarne Teresa Lisbon au CBI (California Bureau of Investigation). Avec la collaboration du célèbre consultant mentaliste Patrick Jane (Simon Baker), elle enquête sur des crimes odieux. Ayant par le passé été prestidigitateur, ce dernier détient un sens accru de la psychologie. Parallèlement à la lecture froide et l’hypnose qu’il maîtrise à merveille, sa carrière de voyant lui a également permis d’acquérir de solides connaissances en matière d’analyse psychomotrice. Jane est donc un mentaliste, mais avant tout un fin manipulateur qui sait retourner le cerveau de quiconque pour parvenir à ses fins…

Il charme, déstabilise, se joue des faiblesses et contre les forces grâce à son fabuleux sens de l’observation. Un équipier en or mais sans gêne, horripilant à souhait que Lisbon apprécie grandement sans vouloir se l’avouer. En effet, ses méthodes dérangent et mettent mal à l’aise quand beaucoup pense qu’il n’est qu’un usurpateur. Pour rappel, c’est sur le cas très particulier de John le Rouge que Lisbon et Jane s’acharnent. Le tueur en série signe toujours ses meurtres par un smiley qu’il dessine sur les murs avec le sang de ses victimes. Pourquoi ce tueur en série précisément ? Parce qu’il sévit toujours et est responsable de l’existence brisé de Jane. Il est celui qui a assassiné sa femme et sa fille. Au-delà de la douleur, Jane se sent responsable de leur mort puisqu’il s’était à l’époque de son passé de medium moqué du tueur…

Une maman avant tout

Côté cœur, c’est fiancée depuis Noël 2012 que la belle partage sa vie avec le décorateur d’intérieur Nicky Marmet. C’est le 5 juillet 2016 sur son compte instagram que Robin Tunney annonçait à ses fans l’arrivée de son fils Oscar Holly Marmet, son premier enfant à l’âge de 44 ans. Elle qui s’apprêtait à jouer son plus beau rôle. Celui de maman.

Ses fans avaient eu le plaisir de découvrir la belle avec son compagnon, leur fils et leur chien Rufus sur un cliché.

Depuis l’achèvement de la série Mentalist, l’actrice a joué dans le film My All American de Angelo Pizzo. Elle y incarnait Gloria Steinmark aux côtés de Finn Wittrock (Freddie Steinmark). Le film raconte l’histoire vraie de Freddie Steinmark, star du football dans son collège. Ce dernier se voit diagnostiquer un cancer après avoir remporté le titre national de 1969. Côté télévision, nous avons pu la découvrir dans Love de Waverly. Parallèlement à cela, l’actrice a surtout profité de son amoureux et de leur fils, entre vacances à l’autre bout du monde et farniente.

Prochaines apparitions

Robin Tunney vient d’être choisie pour incarner le rôle principal du pilote de la nouvelle série The Fix. Elle sera diffusée sur la chaîne américaine ABC. Nous retrouverons Larysa Kondracki (Gotham, Legion) à la réalisation. L’actrice campera Maya Travis, une avocate tristement célèbre pour un procès retentissant ayant lieu aux États-Unis. Cette dernière a en effet perdu la plus grosse affaire de toute sa carrière. Elle s’est ainsi vue détruire par les médias. C’est suite au verdict du jury qui acquitte l’auteur d’un double meurtre (le comédien oscarisé Sevvy Johnson) que la jeune femme déserte Los Angeles. Elle abandonne de fait la robe si chère à son cœur. Le but ? Recommencer sa vie dans un ranch de l’Oregon avec son compagnon. Huit années passent. La petite amie du comédien à l’époque innocenté est sauvagement assassinée. Maya décide de renouer avec la profession afin que le voile soit enfin levé sur la vérité !

La belle partagera la vedette avec Adam Rayner (Notorious, Tyrant). L’acteur incarnera Andre, second procureur aux côtés de Maya lors du fameux procès. Lorsque la jeune femme a quitté la ville après le verdict, ce dernier est resté à son poste et s’est marié. Il sera celui qui demandera à Maya de revenir lorsque le corps de la petite amie sera découvert. Côté casting, Robin Tunney jouera également aux côtés de Merrin Dungey (Alias), Breckin Meyer (Franklin & Bash) ainsi que Marc Blucas (Buffy contre les vampires). Marcia Clark, ancienne procureure dans l’affaire O.J Simpson, co-scénarise la série avec Elizabeth Craft et Sarah Fain. Toutes trois sont également productrices exécutives.

D’autre part, nous découvrirons prochainement Robin Tunney dans Monster Party de Chris Von Hoffman et Looking Glass de Tim Hunter au côté de Nicolas Cage.

