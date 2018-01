Ricky Martin explique son «coming out» tardif

En 2010, alors âgé de 38 ans, Ricky Martin a surpris tous ses fans. Dans une lettre publiée sur son site internet, l’interprète d’Un, Dos, Tres a fait son coming out.

Cela peut sembler assez tardif mais le chanteur s’est expliqué sur la raison de cette longue attente.

Venu faire la promo de la série American Crime Story : The Assassination of Versace sur le plateau du Daily Show With Trevor Noah, Ricky Martin s’est livré sans concession.

Ricky Martin : Son entourage lui déconseillait de parler de son homosexualité

Célébrité internationale très appréciée de la gent féminine, Ricky Martin a déclaré :

J’étais entouré de gens qui me disaient « Ne le fais pas, ça sera la fin de ta carrière ». C’étaient des gens qui m’aimaient, qui me voulaient du bien et qui étaient juste victimes de l’homophobie.

Mais ce n’est pas tout. En effet, le milieu dans lequel il a grandi ne l’a pas non plus aidé à s’assumer et s’accepter tel qu’il est.

J’ai grandi dans une culture qui me disait que mes sentiments étaient horribles, qu’ils étaient maléfiques. Ajoutez à cela le fait que j’étais considéré comme un sex-symbol…

Malgré tout, Ricky Martin a su trouver la force de révéler son homosexualité.

J’ai dit : « Je n’en peux plus. C’est à propos de moi maintenant. Ce n’est pas à propos de ce qui se déroule à l’extérieur, c’est à propos de ce que j’ai besoin pour être heureux. »

Cela n’a pas affecté sa carrière. Heureux professionnellement parlant, il l’est également côté cœur puisque le papa de Valentino et Matteo a récemment épousé son compagnon Jwan Yosef.

