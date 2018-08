Mort d’Avicii : Son père remercie les fans de leur soutien

En avril dernier le monde de la musique état secoué d’une dramatique nouvelle : le célèbre DJ Avicii est décédé. Si au départ, les raisons exactes de la mort du DJ Avicii n’avaient pas été précisées, ses proches avaient fini par expliquer que celui-ci s’était suicidé. En effet, celui-ci était très tourmenté et avait de lourds problèmes d’addictions à l’alcool. En 2016, l’artiste, complétement dépassé par le succès, avait même décidé d’arrêter ses concerts. Un véritable choc pour ses fans, très touchés par ce drame.

Le père du DJ a accepté de recevoir le Swedish Rockbjörnen Award mercredi 15 août. L’occasion pour lui d’adresser un mot aux fans du monde entier:

Je suis heureux d’avoir l’opportunité d’être là ce soir, et de pouvoir vous dire merci pour cette magnifique récompense que vous avez donnée à Tim et Sandro. Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour Without You. Mais aussi, et sûrement surtout, pour vous dire merci pour tous les hommages que vous avez rendus à Tim et à sa musique. Ses fans et les autres, des écoles, des églises, des festivals et tant encore. C’est presque incompréhensible, et cela a réchauffé nos cœurs, à toute la famille, durant cette épreuve. Une fois encore, merci tout le monde.