Mort d’Aretha Franklin : les peoples lui rendent hommage

Le monde de la musique est en deuil depuis la mort d’Aretha Franklin. La Diva de la Soul s’est éteinte ce jeudi 16 août à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer du pancréas. Celle qui a gagné près de 18 Grammys Awards laisse une pléiade de tubes et une immense aura sur la scène musicale américaine.

Aretha Franklin : une pluie d’hommages…

A l’annonce de sa mort, de nombreuses chaînes de télés, des anonymes mais également des stars ont souhaité rendre hommage à Aretha Franklin. De Donald Trump, Michelle Obama à Elton John… tous rendent hommage à un poids de la musique soul américaine.

La reine de la Soul, Aretha Franklin est morte. Elle était une femme géniale, avec un magnifique don du Seigneur, sa voix. Elle nous manquera !

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

La perte d’Aretha Franklin est un choc pour tous ceux qui aiment la vraie musique : la musique qui vient du coeur, de l’âme et de l’église. Sa voix était unique, ses capacités de pianiste sous-estimées. Elle était l’une de mes pianistes favorites (…) Je l’adorais et vénérais son talent. Que Dieu la bénisse», a-t-il écrit avant de faire ses condoléances à la famille de la chanteuse et à ses amis. «Nous étions nés le même jour. Et cela signifie tellement pour moi. Elle manquera au monde entier (…) La Reine est morte. Vive la Reine.

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated – she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018

Cette photo a été prise en 2012 quand Aretha et moi avons performé à la célébration de notre amie Marvin Hamlisch. C’est difficile de concevoir un monde sans elle. Pas seulement parce qu’elle était une incroyable chanteuse mais pour son engagement pour les droits civiques qui ont eu un impact indélébile.

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) August 16, 2018

Prenons un instant pour être reconnaissant pour la magnifique vie d’Aretha Franklin, la reine de nos âmes, qui nous a tant inspirés depuis toutes ces années. Elle nous manquera, mais le souvenir de sa grandeur comme musicienne et comme être humain restera pour toujours avec nous.

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Elle ne méritait pas que notre RESPECT, mais aussi notre gratitude éternelle pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Repose dans la paix éternelle, mon amie.

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 16, 2018

Dans les années 60, alors que je vivais en Amérique, j’ai découvert l’incroyable voix d ‘#ArethaFranklin . C’était une immense artiste qui a su donner une dimension particulière au jazz, au blues et surtout à la soul. Bravo et “Respect”. Line — Line Renaud Officiel (@linerenaud) August 16, 2018

Voir Aretha Franklin performer à la Maison-Blanche et en d’autres occasions, font que le temps se fige. Barack Obama et moi supportons la famille d’Aretha dans nos cœurs. Elle restera à jamais la Reine de la soul.

Watching Aretha Franklin perform at the White House, and on so many other occasions, made time stand still. @BarackObama and I are holding Aretha’s family in our hearts right now. She will forever be our Queen of Soul. pic.twitter.com/NhHsbKijpl — Michelle Obama (@MichelleObama) August 16, 2018

Tu va nous manquer Reine.

Voici la tête d’un jeune homme qui n’arrivait pas à croire qu’il chantait actuellement avec la plus grande chanteuse de tous les temps. Merci Mme Franklin pour nous avoir bénie de votre don incomparable. Honoré d’avoir pu partager la scène avec vous pour un moment. Toujours agenouillé devant vous. #Queenofsoul

This is the face of a young man who couldn’t believe he was actually singing with the GREATEST OF ALL TIME. Thank you, Ms. Franklin for blessing us with your incomparable gift. Honored to have shared the stage with you even for a moment. Always bowing down to you. #QueenofSoul pic.twitter.com/4bZVAWcqeS — Justin Timberlake (@jtimberlake) August 16, 2018

Quelle magnifique musique et art vocal que vous avez donné à ce monde. Vous êtes une légende et votre âme ne sera jamais oubliée. Repose en paix ange de la musique.

What beautiful music and vocal artistry you gave to the world. You are a legend and your soul will never be forgotten. Rest in peace angel of music. #ArethaFranklin pic.twitter.com/ab8fmIhp4o — Lady Gaga (@ladygaga) August 16, 2018

Le monde a perdu une incroyable talentueuse femme aujourd’hui. Repose en paix, Aretha Franklin… ton héritage et ta musique continuera à nous inspirer et les générations futures.

The world lost an incredibly talented woman today. Rest In Peace, @ArethaFranklin… your legacy and music will forever inspire us and future generations 💛 pic.twitter.com/me6FiFo1lM — Britney Spears (@britneyspears) August 16, 2018

