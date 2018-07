Michel Drucker dézingue Laurent Delahousse : Ce “n’est pas un mec bien”

Interviewé par Le Parisien, Michel Drucker est revenu sur ses cinquante-cinq ans de carrière et notamment sur son programme culte Vivement Dimanche. Si l’émission revient à la rentrée sur France 2, l’animateur-star a longtemps hésité à quitter la chaîne.

Il y a encore un mois, je voulais quitter France 2. Ça faisait deux ans que je ne me sentais plus à l’aise. Ça m’a perturbé qu’on me bouge souvent de cases. Je me suis demandé si je n’avais pas dépassé la date de péremption. J’ai l’obsession de ne pas faire le combat de trop et je commençais à perdre l’envie.