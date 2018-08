La terrible expérience de Pascal Obispo

Pascal Obispo va sortir un nouvel album au mois d’octobre. Mais, celui-ci porte les stigmates d’une rencontre faite par le chanteur avec un homme victime d’un accident de la route.

La dernière chanson

C’est donc un album de 14 titres qui se profile à l’automne. La dernière est baptisée “On n’est pas seuls sur Terre”. Et l’inspiration viendrait d’une histoire vraie, d’une rencontre bouleversante qu’il a fait il y a 10 ans. C’est ce qu’il confie à nos confrères du journal Le Parisien.

C’était un soir de février 2008, sur la D106, la route qui relie le cap Ferret à Bordeaux. Je vois au loin une mobylette se faire exploser par une voiture. Je me suis approché, c’était catastrophique. J’ai ramassé cet homme, je l’ai mis sur le bas-côté. J’ai fait appeler les pompiers, je suis parti juste avant qu’ils n’arrivent pour éviter de faire la une des magazines. Cela n’a rien d’exceptionnel, tout le monde l’aurait fait, sauf le gars en voiture qui s’est barré.

Mais, le plus fort, c’est que l’histoire ne s’arrête pas là. Elle continue un an plus tard.

Un an après, lors de la victoire des Girondins à Bordeaux, un gars de la sécurité m’a dit qu’un homme en chaise roulante voulait me voir. C’était lui. Depuis nous comptons l’un pour l’autre. Et il a vécu des choses incroyables. Cela relativise tout.

écrit par David