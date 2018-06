Johnny Hallyday : ses fans multiplient les hommages à l’approche de son anniversaire

Cela va faire six mois que Johnny Hallyday nous a quitté après avoir combattu depuis de nombreux mois, un cancer des poumons. L’idole des jeunes reste toujours dans le cœur des français et surtout de ses fans .

Alors que la bataille judiciaire fait rage entre Laeticia et les enfants de Johnny, Laura et David, les fans multiplient les hommages à l’approche de l’anniversaire de leur idole.

La guerre des clans est déclaré

Depuis la médiatisation du fameux testament de Johnny Hallyday, on apprend que le rockeur a déshérité ses enfants David et Laura au profit de sa femme, Laetitia. Depuis, une bataille juridique acharnée fait rage entre les deux clans. Tout le monde à son mot à dire, et finalement , certains “amis” de Johnny s’autorisent à raconter à la presse que Laeticia n’est pas si commode que ça.

En effet, certaines rumeurs insinuent que le rockeur aurait été manipulé par la famille de son épouse. Pascal Nègre a été le patron d’Universal également maison de disques de Johnny Hallyday durant plusieurs décennies et charge le père de Laeticia; André Boudou. En effet, Pascal Nègre a ressorti des vieux tiroirs un article qui en dit long sur la gestion du père de Laeticia.

Pour ceux qui tombent de leurs chai­ses… Un article qui date d’une petite quin­zaine d’an­nées… no comment.

Une nouvelle hypothèse

Fabien Lecoeuvre, attaché de presse des stars et auteur d’un livre sur Johnny émet une nouvelle hypothèse. Dans les colonnes du journal La Dépêche, il explique son point de vue :

Et si Johnny Hallyday avait fait cette démarche dans le seul but de protéger ses enfants de ses dettes ? Car il n’est pas exclu que le chanteur soit très endetté. Il aurait pu alors décider de laisser Laeticia régler cette situation difficile pour préserver David et Laura.

A savoir que malgré un patrimoine de près de 100 millions d’euros, Johnny laisserait également derrière lui d’énormes dettes.

L’anniversaire de Johnny s’approche

Johnny aurait fêté le 15 juin prochain ses 75 ans. Ses fans de première heure organisent déjà des hommages et d’autres préparent une grande messe d’anniversaire à la Madeleine où s’est tenu l’hommage national à Johnny le 9 décembre. Les organisateurs vont devoir affronter un problème de taille car l’église ne peut accueillir que 1 100 personnes à l’intérieur. Un des organisateurs Bruno Horaist a expliqué à nos confrères du Parisien :

Nous allons probablement être submergés

Certains ont prévu de dormir devant l’église pour être sûrs d’avoir une place. Des cantiques religieux interprétés par l’ensemble vocal de la Madeleine seront donnés sur des airs de Johnny. Un hommage qui sera tout de même payant , en effet , pour rembourser les frais engagés, les organisateurs demandent 5 euros pour chaque entrée.