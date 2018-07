Jean-Louis Trintignant atteint d’un cancer : “Je ne me bats pas, je laisse faire”

Interviewé par Nice Matin, l’acteur de 87 ans a annoncé la fin de sa carrière cinématographique. Immense acteur français, Jean-Louis Trintignant a joui d’une carrière florissante au cinéma et au théâtre.

Egalement atteint d’un cancer de la prostate, l’acteur français estime ne plus avoir la force de tourner. C’est ainsi qu’il a refusé de jouer dans le prochain film de Bruno Dumont.

Le cinéma, c’est fini […] C’était intéressant mais j’ai eu peur de ne pas y arriver physiquement. Je ne me déplace plus tout seul, j’ai toujours besoin d’avoir quelqu’un auprès de moi pour me dire “Attention, tu vas te casser la gueule”.

L’acteur s’est également confié sur son extrême timidité.

J’étais extrêmement timide. Et puis la notoriété, ça ne m’a jamais intéressé. Vous savez, c’est amusant la première fois, mais après plus du tout. Pourquoi on nous donne des récompenses ? Nous sommes déjà bien payés, on ferait mieux de donner des Oscars aux gens qui font des métiers pas marrant.