Hugo Lloris se fait chambrer sur le terrain après son arrestation !

Dur, dur la reprise pour Hugo Lloris. Le gardien des Bleus et du club de Tottenham a été arrêté pour conduite en état d’ivresse en fin de semaine dernière. Les supporters de se adversaire ne se sont pas privés de se moquer.

Pour beaucoup, ce serait encore “l’ivresse de la victoire”. Après avoir gagné la Coupe du Monde 2018, Hugo Lloris ne serait jamais vraiment retombé de la joie du moment. Bien sûr, cela ne justifie pas le fait de conduire en ayant conduit. Mais, le sportif devra désormais répondre de cela devant un tribunal au mois de septembre. Il a aussi passé quelques heures en cellule de dégrisement. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’information a été reprise partout dans le monde.

Hugo Lloris faisait son retour à la compétition lundi 27 août contre Manchester United. Sur le terrain, il a été impérial, permettant notamment la victoire de son équipe sur le score sans appel de 3-0. Mais, les supporters adverses ont pourtant tout tenté pour le distraire. Ainsi, dans les tribunes on a pu entendre quelques cris moqueurs.

D’autres fans lui ont même affiché des numéros de taxi sur des pancartes. Ils sont tellement serviables ces Anglais…

Hugo Lloris, he drinks when he wants. #MUFC #MANTOT pic.twitter.com/GiWWBiz6nv

— Tom (@TomBastable99) August 27, 2018