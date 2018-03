Héritage de Johnny Hallyday : Inquiet, Anthony Delon pousse un coup de gueule

L’affaire autour de l’héritage de Johnny Hallyday n’en finit plus de faire parler. Alors que la première audience est fixée au 15 mars, chacun y va de son commentaire. Deux clans s’affrontent : ceux qui soutiennent Laeticia Hallyday et ceux qui sont en faveur de David Hallyday et Laura Smet. Visiblement, Anthony Delon a lui aussi choisi son camp, celui des aînés du rockeur… mais pas seulement.

En effet, le comédien qui est également « fils de » a posté un message sur Instagram dans lequel il fait part de son inquiétude… pour les quatre enfants du chanteur.

Ainsi, il explique :

KIDS FIRST… Que la bonne décision soit prise jeudi…pour les 4 enfants. UNE QUESTION : En cas de disparition de LH c’est le frangin gérant de boite de nuit qui récupère les droits et la gestion du patrimoine de notre boss national , la plus grande star française du Rock de tout les temps , Johnny. Jade et joy n’apparaissent nulle part. Elles pèseront quoi les deux petites dans le regard du cadet face aux revenus générés par ces droits ? Et pourquoi elles n’apparaissent pas ?