Hélène Darroze monte au créneau pour défendre Laeticia Hallyday et rétablir la vérité

C’est le plus fidèle soutien de Laeticia Hallyday. Alors que la bataille autour de l’héritage de Johnny Hallyday fait rage, la veuve du chanteur peut compter sur son amie Hélène Darroze. Les deux femmes sont actuellement à New York, où elles profitent ensemble de quelques jours de repos.

Si Laeticia Hallyday refuse de s’exprimer dans la presse, son amie est sortie de son silence. Interrogée au micro de RTL, elle a ainsi donné des nouvelles de la veuve du rockeur :

Elle est coura­geuse et très digne, ce sont des leçons qu’elle a apprises de son mari. Laeti­cia, c’est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imagi­ner qu’il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari, il est là tous les jours à chaque instant. Donc il y a des moments qui sont un peu plus diffi­ciles que d’autres.