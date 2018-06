Griezmann s’est senti impuissant lors de la naissance de sa fille

Antoine Griezmann est sans doute un homme comblé professionnellement. Leader de l’équipe de France, il vient d’être sacré champion d’Europe avec son club l’Atlético de Madrid. Mais, la famille pour lui, c’est sacré.

C’est une touche interview. Antoine Griezmann a parlé au magazine Elle. Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Pourtant, le footballeur prend le temps d’aborder un sujet complètement différent : sa famille. Il protège beaucoup ses proches de la presse et ne se confie que de façon restreinte. A peine saint-on comment il a rencontré sa femme ou à quel point, il peut être un “papa poule”.

Il explique donc l’importance de sa famille pour lui :

Si on touche à ma famille, je peux devenir virulent. Elle subit parfois des dommages collatéraux et ça peut me déstabiliser. (…) Ma femme, Erika, est d’une grande aide au quotidien. C’est en partie grâce à elle que je me sens bien sur le terrain.