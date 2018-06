Eunice Gayson, la première James Bond Girl est morte

Eunice Gayson était la première. La James Bond Girl originale. Elle s’est éteinte ce week-end à l’âge de 90 ans.

Ce n’est pas forcément celle qu’on aura le plus retenu. Alors qu’Ursula Andress est entrée dans l’histoire pour la scène où elle sort de l’eau en bikini blanc, c’est Eunice Gayon qui a été la première à séduire James Bond dans le film Dr No en 1962. Elle est ensuite revenue dans Bons Baisers de Russie l’année suivante.

À l’origine, l’actrice devait incarner Miss MoneyPenny à l’écran. Elle avait finalement obtenu le rôle de Sylvia Trench, la petite amie de James Bond. C’est Sean Connery qui incarne alors 007 à l’écran.

ont commenté Michael Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs de la saga 007 sur Twitter.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first ‘Bond girl’ who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq

