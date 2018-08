Emmanuel et Brigitte Macron en vacances : leurs voisins sont mécontents !

Emmanuel et Brigitte Macron sont en vacances au fort de Brégançon. Arrivés le 3 août, le couple présidentiel repartira sous une quinzaine de jours. Au programme, quelques visites mais surtout de la détente. Des vacanciers prestigieux qui amènent avec eux leur lot de contraintes. De quoi susciter la colère de nombreux riverains dont la présence du couple présidentiel perturbe un brun leurs vacances…

Des voisins mécontents

Bien que le couple présidentiel souhaite profiter de vacances comme tout le monde, il n’en reste pas moins qu’ils ne sont pas des anonymes. Sécurité oblige, de nombreuses règles ont été imposées aux riverains pour toute la durée des vacances d’Emmanuel et Brigitte Macron. Selon Le Figaro, aucune embarcation maritime n’est autorisée à s’approcher à moins de 300 mètres de la terre ferme entourant le fort. Des gendarmes patrouillent jour et nuit pour s’assurer que le périmètre mis en place est respecté. De quoi passablement agacer leurs voisins qui aimeraient se déplacer à leur guise autour de chez eux.

Excédés, de nombreux locaux, également en vacances, craignent de nouvelles mesures toujours plus contraignantes. Alors que la mairie assure qu’aucune décision n’a été prise pour l’instant, l’un des riverains interrogés par le quotidien craint que la plage soit privatisée et que les locaux n’y aient bientôt plus accès.

écrit par Sabrina Lefevre