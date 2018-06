Donald Trump ou l’art de mettre mal à l’aise : Sa question lors de sa rencontre avec Kim Jong-Un fait le buzz !

Lors de cette rencontre le 12 juin entre les deux diplomates, Donald Trump s’est laissé emporté par son caractère qu’on lui connaît.

Alors que les photographes mitraillaient la conférence de presse, ce dernier a fait une blague. Mais elle n’a pas vraiment fait son effet. Ce moment de solitude a été pris en vidéo.

« Prenez vous des jolies photos de nous pour que nous aillons l’air charmants, géniaux et minces » lance-t-il soudainement aux photographes. Certains d’entre eux acquiescent et lui répondent brièvement. Cependant, la tête du leader coréen en dit long sur le level de sa remarque…

A savoir que de nombreux enjeux encadraient cette rencontre. Pendant un long entretien, Donald Trump a surtout souligné l’importance de la dénucléarisation totale du pays asiatique à son homologue.

Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Mais c’est finalement la séance photo des journalistes accrédités à l’événement qui a retenu l’attention des confrères américains NowThis. Ils dévoilent une vidéo où l’on voit le chef de l’Etat américain demander si le rendu des photos était assez correct. Le sourire en coin, il précise notamment qu’il souhaite avoir un rendu où les deux hommes paraissent “nice and handsome and thin”… Traduction ? “charmants, géniaux et minces”. Une remarque qui aurait pu être mal interprétée par Kim-Jong Un, qui dispose d’une corpulence assez imposante…

La vidéo est tout simplement croustillante et hilarante, enjoy it !

Trump to photographers: Are you taking good pictures so we look ‘nice and handsome and thin?’

