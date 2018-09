Dolores O’Riordan, la chanteuse des Cranberries est morte par noyade accidentelle

En janvier dernier, on apprenait une triste nouvelle : Dolores O’Riordan, chanteuse mythique des Cranberries avait été retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel à Londres. Une nouvelle qui avait laissé sous le choc tous ses fans, partout dans le monde entier. En effet, l’artiste irlandaise a marqué les années 90 avec son style bien à elle, sa voix hors norme et ses tubes à l’instar de “Zombie”.

Le tribunal londonien révèle les circonstances de la mort de la chanteuse

Ce jeudi 6 septembre, le tribunal londonien de la Westminster Coroner’s Court a statué sur les circonstances exactes du décès de l’artiste. Cette dernière est morte par noyade dans sa baignoire après une consommation excessive d’alcool. Une policière présente sur les lieux a déclaré lors de l’audience avoir “vu Mme O’Riordan immergée dans la baignoire avec son nez et sa bouche totalement sous l’eau”. Sur place, des bouteilles d’alcool et des flacons de médicaments sur ordonnance contenant chacun un certain nombre de comprimés avaient été retrouvés. Dolores O’Rioardan a malheureusement toujours souffert de nombreuses addictions à l’alcool. Celle-ci alternait ainsi périodes d’abstinence alcoolique et consommation excessive…

écrit par Sonia