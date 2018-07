Demi Lovato : Pléiade d’hommages de stars après son overdose

Mardi 24 juillet, Demi Lovato a été admise en urgence à l’hôpital après une overdose d’héroïne. Retrouvée inconsciente à son domicile, la chanteuse a causé une énorme frayeur à ses fans, sa famille et ses amis. Heureusement, la jeune femme a été ramenée à la vie par ses amis présents grâce à une dose de Narcan avant l’arrivée des secours.

Cependant, les proches de la star ont rapidement démenti le fait que l’héroïne serait la cause de cette overdose. En revanche, toujours impossible de savoir quelle drogue en serait la raison.

Selon le magazine People, Demi Lovato serait réveillée et “stable”. Dans un communiqué, le porte-parole de la star s’est exprimée sur son état.

Demi est réveillée et elle est avec sa famille, qui souhaite par ailleurs remercier tout le monde pour l’amour, les prières et le soutien. Certaines informations rapportées sont incorrectes et nous demandons le respect de sa vie privée ainsi que l’arrêt des spéculations afin de se concentrer sur sa santé et sa guérison.

Demi Lovato soutenue par les célébrités !

A son réveil, la chanteuse et actrice a pu s’apercevoir de l’énorme soutien de ses fans. Suite à son overdose, un hashtag #PrayForDemi a ainsi été créé sur Twitter.

De plus, les stars ont tenu à lui exprimer leur soutien à celle qui se bat contre ses addictions depuis des années. Ariana Grande, Joe Jonas, Bruno Mars ou encore Shawn Mendès… nombreux sont ceux qui ont ainsi envoyé des messages de soutien à Demi Lovato.

Je t’aime Demi Lovato

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2018

Le monde est profondément amoureux de toi Demi Lovato.

The world is deeply In Love with you @ddlovato xx — Sam Smith (@samsmithworld) July 25, 2018

Demi Lovato, je sais que tu es une femme forte. Je t’aime et j’espère que tu iras mieux !

Demi Lovato, I know you’re a strong woman. I love you and I hope you get better! 💙 #PrayForDemi — Shawn Mendes (@ShawnMendesFans) July 24, 2018

J’envoie tout mon amour et prières à Demi Lovato.

Sending love and prayers to Demi Lovato 🙏 — Bruno Mars (@BrunoMars) July 24, 2018

Comme vous tous je pense à Demi Lovato en ce moment. Elle a besoin de nos prières et de notre soutien. Nous savons à quel point tu es forte Demi.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi — J O E J O N A S (@joejonas) July 25, 2018

Comme vous tous, je suis choqué d’apprendre les nouvelles à propos de Demi. Nous l’aimons tous et devons prier son bon rétablissement. C’est une battante.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi — Nick Jonas (@nickjonas) July 25, 2018

écrit par Doriane