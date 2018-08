Céline Dion se dévoile en maillot de bain : elle est sublime !

Vous avez dit canon ? Céline Dion pourrait bien devenir la reine d’Instagram si elle continue avec ce genre de clichés incroyables.

Céline Dion n’a pas encore une grande expérience sur Instagram. Seulement 258 publications. Une goutte d’eau comparé à d’autres stars. Toutefois, la chanteuse a parfaitement saisi les codes de la plateforme. Elle vient de le démontrer avec un cliché totalement fou fait durant sa tournée à Singapour. On voit donc la chanteuse de dos moulée dans un maillot de bain noir une pièce incroyable en train de sortir de l’eau. De quoi montrer qu’elle a bon goût mais surtout qu’elle n’a rien à envier à des stars de 20 ans même à 50 ans !

La légende est du même niveau.

Céline Dion n’utilise malheureusement pas Instagram que pour les bonnes nouvelles. Juste après, elle a annoncé la mort d’un de ses proches.

Je suis très triste d’apprendre le décès de Robin Leach. C’était un homme attentionné, sensible et un grand partisan des artistes de Las Vegas. Il a toujours été gentil avec René et moi, et ce, dès notre première rencontre. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille et ses proches. – Céline xx