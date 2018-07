Caroline Receveur dévoile sa silhouette une semaine après son accouchement

A 30 ans, Caroline Receveur est devenue la maman d’un petit Marlon, fruit de son amour avec Hugo Philip. C’est le 6 juillet dernier que le bébé a pointé le bout de son nez, pour le plus grand bonheur de ses parents.

Durant sa grossesse, Caroline Receveur avait pris l’habitude de poster des clichés montrant ainsi l’évolution de son baby bump. C’est donc tout naturellement qu’elle a décidé de dévoiler aux internautes son ventre post-partum.

Caroline Receveur appelle à assumer son corps

Le 14 juillet dernier, Caroline Receveur a publié deux photos pour ses 2,7 millions d’abonnés. Sur celles-ci, nous pouvons voir la sublime blonde en soutien-gorge afin de pouvoir admirer son ventre de profil, puis de face.

Celle qui a, bien évidemment, encore des rondeurs de sa toute récente grossesse, a écrit en légende de ces photos : « Be proud of your body ». En français, cela se traduit par « Soyez fiers de votre corps ». On comprend donc que la jeune femme, qui reste splendide avec son joli ventre arrondi, s’assume pleinement comme elle est.

Très protectrice envers son petit, Caroline Receveur a déjà affirmé qu’elle ne lui créerait pas de compte Instagram personnel.

Que pensez-vous des récents clichés de Caroline Receveur ?

écrit par Alexandre Vieira