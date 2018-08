Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : Un proche s’exprime sur leur amour fusionnel

Mariés depuis dix ans, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy vivent leur amour comme au premier jour.

Début août, l’interprète de Mon Raymond expliquait dans les colonnes de Gala avoir rencontré son époux “au bon moment”. La chanteuse n’est pas la seule à penser cela puisque certains de leurs proches continuent d’être éblouis par leur complicité évidente.

Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ne cessent de mettre en avant leurs sentiments réciproques. En février dernier, Paris Match révélait que la chanteuse n’hésitait par exemple pas à vanter les prouesses sexuelles de son époux auprès de ses proches. Un mois plus tard, l’ancien président de la République de 63 ans était mis en examen dans le cadre de l’enquête sur le financement de sa campagne de 2007. Là encore, l’ancien mannequin avait fait preuve d’un soutien infaillible en déclarant sur Instagram :

Je suis fière de toi mon amour, comme tu es clair, comme tu es droit, comme tu es fort et comment tu restes debout envers et contre tout et dans toute cette boue.