Cannes 2018 : Heidi Klum officialise sa relation avec Tom Kaulitz

C’est à Cannes que Heidi Klum a décidé d’officialiser son histoire d’amour avec Tom Kaulitz, le guitariste de Tokio Hotel. Les deux tourtereaux se sont montrés plus amoureux que jamais sur le tapis rouge !

Heidi Klum est actuellement sur un petit nuage ! Après son divorce médiatisé avec le chanteur Seal et sa rupture avec Vita Schnabel, le mannequin de 44 ans a retrouvé l’amour. L’heureux élu n’est autre que Tom Kaulitz, le guitariste et pianiste de Tokio Hotel. Agé de 28 ans, le frère de Bill est tombé sous le charme de la belle blonde. Les deux tourtereaux sont rapidement devenus inséparables et ont multiplié les sorties depuis mars 2018.

L’officialisation à Cannes !

Il a fallu attendre leur arrivée sur la Croisette à Cannes pour que Heidi Klum et Tom Kaulitz officialisent leur amour. Très unis, ils ont posé ensemble lors du gala de l’amfAr qui se tenait en marge du Festival de Cannes.

Si le mannequin portait une magnifique robe blanche, le musicien se montrait élégant dans un costume noir. Une chose est sûre : Heidi Klum et Tom Kaulitz ne sont pas passés inaperçus. On leur souhaite beaucoup de bonheur !

écrit par Wendy