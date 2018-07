Beyoncé et Jay-Z : Refusés d’un célèbre monument pour le tournage de leur clip !

Impossible d’être passé à côté du retour musical de Beyoncé et Jay-Z. En plus d’une tournée commune, le power couple a sorti un album surprise intitulé Everything is Love. Celui-ci est porté par le single Apeshit dont le clip a fait grand bruit.

En effet, c’est dans le Musée du Louvre à Paris que les parents de Blue Ivy ont tourné celui-ci. Nous pouvons voir les deux tourtereaux évoluer parmi les célèbres œuvres présentes dans ce lieu historique. Ayant réussi à attirer l’attention avec plus de 82 000 000 de vues sur Youtube, Beyoncé et Jay-Z ont voulu continuer sur leur lancée.

Beyoncé et Jay-Z recalés du Colisée !

Afin de surprendre à nouveau leurs fans, Beyoncé et Jay-Z souhaitaient tourner un autre clip spectaculaire. Selon nos confrères Italiens de II Messaggero, le couple avait voulu enregistrer la vidéo au Colisée à Rome dans la nuit de 7 au 8 juillet dernier.

Mais même en s’appelant Beyoncé et Jay-Z, ils ont vu leur demande rejetée. Le Colisée était déjà réservé par Alberto Angela, un scientifique spécialiste de l’Empire romain. Il fallait donc s’y prendre à l’avance. D’autant plus que l’effet de surprise tombe désormais à l’eau.

Le couple décidera-t-il donc de trouver un autre lieu de tournage ou bien d’attendre de pouvoir réserver une nuit dans ce monument historique ?

Seul le temps nous le dira.

écrit par Alexandre Vieira