Avec quelle personnalité politique les français aimeraient partir en vacances ? Voici la réponse !

Une récente enquête menée par Odoxa pour Airbnb a classé les personnalités politiques les plus proches des français pour partir en vacances. Voici les résultats du sondage !

L’agence Odoxo a dévoilé les résultats de son enquête pour savoir avec quel politique les français voulaient partir en vacances. Et c’est Laura Flessel, la ministre des Sports qui arrive largement en tête !

L’ancienne escrimeuse cumule 27 % des voix. On retrouve à la seconde place Marlène Schiappa et Nicolas Hulot.

Girl power !

Laura Flessel et Marlène Schiappa arrivent ainsi en tête du classement et devancent aisément Emmanuel Macron et Edouard Philippe. Ces derniers cumulent respectivement 10 à 8% des voix. Mais finalement le grand dernier du sondage est surtout Gérard Collomb avec 4%, autant dire qu’il est loin de faire l’unanimité.

Si l’enquête met en avant ces personnalités, la norme change quand il s’agit de définir le lieu de ces vacances. En effet, pour un séjour à la campagne, les français plébiscitent à 35% Nicolas Hulot. Pour un séjour sportif Laura Flessel arrive à nouveau en tête avec 41 % des votes. Et pour une escapade culturelle, Marlène Schiappa et Emmanuel Macron sont a égalité avec 20% du suffrage. Bizarrement on ne retrouve pas la ministre de la culture Françoise Nyssen en deuxième position mais plutôt Edouard Philippe (13%).

Et vous, avec quelle personnalité politique voudriez-vous partir en vacances ?

écrit par Sarah C