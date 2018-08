Attentats de Barcelone : Joy Esther rend hommage à son petit cousin décédé il y a un an

Il y a un an, la capitale de la Catalogne était touchée par de terribles attentats. Impossible d’oublier ce drame humain. Une voiture avait foncé sur des passants sur l’avenue la plus fréquentée de Barcelone faisant au total 13 victimes. Parmi elles, figure le petit cousin d’une célèbre actrice française. Et oui, Joy Esther qui s’affichait récemment avec son amoureux à la plage, a directement été touchée par ce drame.

Joy Esther rend hommage à son petit cousin

Tristement affectée par ce drame, l’actrice a tenu à publier une photo de son, petit cousin, afin que l’on n’oublie pas ce qu’il s’est passé il y a tout juste un an. Joy Esther a donc posté un message très touchant sur Instagram :

Il y a un an notre famille a perdu notre petit cousin de 3 ans lors des attentats à Barcelone. Il a été la première victime sur Las Ramblas. Nous ne l’oublions pas. No te olvidamos pequeñito Xavi.

Un message déchirant. Toutes nos pensées l’accompagnent.

écrit par Sonia