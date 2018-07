Agathe Auproux a-t-elle succombé à la chirurgie esthétique ?

Agathe Auproux a succombé à la nouvelle tendance sur Instagram. Depuis quelques temps, de nombreuses célébrités invitent leurs abonnés à leur poser des questions auxquels ils répondent.

Jouant à ce jeu de questions/réponses, la chroniqueuse a ainsi été abondée de questions. De nombreuses interrogations concernaient surtout son physique et un possible recours à la chirurgie esthétique.

Interrogée sur une possible chirurgie esthétique, la chroniqueuse de TPMP a mis fin aux doutes.

Hello, as-tu déjà fait de la chirurgie ? Du Botox?

Elle a répondu sans hésiter.

Ah bah non sinon j’aurais un autre physique mdr.

Mais la jeune femme a poussé un petit coup de gueule. En effet, elle a pointé du doigt le fait qu’on ne lui pose des questions uniquement sur son physique.

Pourquoi vous me demandez tous “Pourquoi t’es si belle?”, ça ne veut rien dire. Dans le top 3 des questions les plus posées, il y a ça “T’as un mec?” et “Veux-tu m’épouser?” Forcez pas […] Les questions vraiment trop sombres (je bloque diiiiiirect) représentent environ 13% du questionnaire.