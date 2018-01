Ulrich Forman et sa voix ensorcelante à découvrir avec All I Want

Ulrich Forman avait séduit le public français avec un single lumineux et romantique à souhait, intitulé I’m In Love. Il récidive en ce début d’année avec le fastueux All I Want.

Derrière ce nom mystérieux, Ulrich Forman se cache le compositeur Polérik Rouvière, auteur, compositeur et producteur qui s’est notamment imposé au sein du projet électro Ledge dans les années 2000.

Passionné par la musique de cinéma, il a aussi collaboré avec Yann Tiersen en tant qu’arrangeur. Avec Ulrich Forman, il mélange électro et folk avec des compositions intimistes et mélodieuses. Il frappe avec sa diction particulière et son timbre grave, chargé d’émotion.

Producteur musical pour la publicité et le cinéma, il rassemble sous le nom d’Ulrich Forman ses titres de songwriter marqué par les talents de Neil Young, de Joni Mitchell et de Sufjan Stevens. Pour écouter All I Want, Ulrich Forman s’est lui-même attelé à la réalisation de cette jolie vidéo toute en travelling avant/arrière pour raconter la fin d’une histoire d’amour avec tendresse.

All I Want à peine en ligne sur Youtube, Ulrich Forman annonce qu’il sortira son nouvel album Chapter III – A perfect Storm dans le courant de l’année.