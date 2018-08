Tom Leeb nous ballade avec Are We Too Late

Le fils de Michel Leeb a plus d’une corde à son arc. Remarqué au cinéma et sur les planches, il aborde aussi sa carrière musicale, avec un premier Ep sombre et envoûtant qui témoigne de la complexité de cet artiste touche à tout. S’il a découvert le blues et le folk américain quand il étudiait à New York, Tom Leeb a pris le temps de peaufiner son répertoire et d’acquérir sa belle technique à la guitare. Après Go On, voici son nouveau clip à découvrir et qui devrait rapidement à Tom Leeb d’accroitre son nombre impressionnant de fans (plus de 20 millions de vues sur Youtube.

Pour Are We Too Late, Tom Leeb a opté pour la mise à nu en mettant sa voix au premier plan, plein fer, sans filtre ni mélopées forcées : « Je voulais dévoiler une autre facette de ma personnalité, une nouvelle étape de mon parcours artistique, sans jamais m’éloigner de l’authenticité.» La sortie de son premier EP est prévue le 21 septembre sur le label Roy Music.