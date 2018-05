Féloche embarque pour son nouvel album avec Tara Tari

Bien vivant, Féloche l’est assurément, toujours aussi tendre et gouailleurs, ayant gardé sa part d’enfance et d’émerveillement. Avec Tara Tari, il raconte l’aventure de Capucine Trochet qui a bravé la maladie, et le danger, pour parcourir l’Atlantique sur une coquille de noix avec son bateau Tara Tari.

On retrouve des images de cette traversée dans le clip de Tara Tari. Capucine Trochet a offert à tous une leçon de courage et inspiré Féloche qui l’a rencontrée à la fin de sa traversée.

Chimie vivante est le troisième album de Féloche, et c’est peut-être son plus personnel. En 2018 Féloche revient avec sa mandoline insolente, son énergie débordante, sa joie féroce et ses sons mutants.

Féloche accomplit une nouvelle révolution autour de ses thèmes de prédilection, l’enfance, la mémoire et la passion de vivre avec pour seul guide sa fantaisie jubilatoire. On retrouvera sur scène la dinguerie douce et généreuse de cet album qui réchauffe et ranime. Mais pour l’heure, on embarque avec Féloche pour le début du voyage sur le bateau Tara Tari.