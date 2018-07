ANIMEITED à découvrir avec la vidéo hypnotisante de Kalimba

Le groupe français Animeited réussit le pari de rendre la musique électronique charnelle et organique. Sa recette ? Y mélangeant des sonorités exotiques de guimbarde, didgeridoo ou de kalimba qui rendent les textures électroniques incroyablement organiques, le tout souligné par les voix des deux chanteuses du groupe.

C’est que le groupe français, créé en 2016, est un étrange creuset d’une multitude d’influences artistiques, tant musicales que plastiques. Une complexité qui est illustrée par les profils du groupe, très divers : Évangéline, chanteuse et pianiste ; Ophélie, chanteuse et rappeuse ; Marc, multi-instrumentiste compositeur de musiques de film ; et Adèle, multi-instrumentiste également, spécialiste des instruments ethniques. Avec ce premier single qui laisse rêveur, et son clip qui dévoile une métamorphose dans une ambiance gothique, ANIMEITID commence fort sa carrière.

A suivre de près donc !