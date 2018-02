Ventes de jeux en France en 2017 : FIFA 18 remporte la coupe, tous les chiffres

Et plusieurs classements sont établis concernant le marché physique.

TOP 20 (tous supports confondus)

FIFA 18 : 1.364.000 exemplaires (chiffre d’affaire 77.561.888 euros)

Call of Duty WWII : 1.020.201 exemplaires (58.469.032 euros)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 511.191 exemplaires (31.738.446 euros)

Mario Kart 8 Deluxe : 501.515 exemplaires (26.358.197 euros)

Assassin’s Creed Origins : 453.609 exemplaires (27.943.398 euros)

Super Mario Odyssey : 399.721 exemplaires (20.023.818 euros)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy : 301.285 exemplaires (10.771.845 euros)

Grand Theft Auto V : 293.851 exemplaires (15.343.847 euros)

Call of Duty : Infinite Warfare : 268.534 exemplaires (11.991.126 euros)

Horizon Zero Dawn : 255.410 exemplaires (15.966.792 euros)

Star Wars Battlefront II : 247.788 exemplaires (14.270.148 euros)

Destiny 2 : 233.685 exemplaires (12.712294 euros)

Splatoon 2 : 230.826 exemplaires (12.525.956 euros)

Ghost Recon : Wildlands : 220.947 exemplaires (13.817.087 euros)

FIFA 17 : 220.267 exemplaires (12.364.472 euros)

Gran Turismo Sport : 195.713 exemplaires (10.919.838 euros)

Pokémon Ultra-Soleil : 192.904 exemplaires

Rainbow Six Siege : 191.522 exemplaires

1-2 Switch : 190.996 exemplaires (8.683.406 euros)

Pokémon Ultra-Lune : 166.369 exemplaires

Deux millionnaires l’an passé, voilà qui est plutôt pas mal. tout comme la présence de GTA V dans le TOP 10. Côté PC, en boîte, Les Sims 4 (60.652 exemplaires) devance Overwatch (41.599 unités) et Borderlands 2 (26.328 unités).

Par plate-forme, la donne change un peu. Mais pas trop non plus.

FIFA 18 (PS4) : 971.885

Call of Duty WWII (PS4) : 824.386

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch : 501.515)

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch) : 399.721

Zelda : Breath of the Wild (Nintendo Switch) : 392.207

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (PS4) : 301.285

GTA V (PS4) : 233.765

Splatoon 2 (Nintendo Switch) : 230.826

Horizon Zero Dawn (PS4) : 227.471

Assassin’s Creed Origins (PS4) : 225.220

FIFA 18 (Xbox One) : 205.076

1-2 Switch (Nintendo Switch) : 190.996

Star Wars : Battlefront II (PS4) : 187.779

Destiny 2 (PS4) : 180.892

Call of Duty WWII (Xbox One) : 179.694

Pokémon Ultra-Soleil (Nintendo 3DS) : 178.325

Gran Turismo Sport (PS4) : 174.948

Pokémon Ulta-Lune (Nintendo 3DS) : 153.138

Rainbow Six Siege (PS4) : 147.124

FIFA 17 (PS4) : 146.566

Sans surprise, la PS4 est la machine de prédilection pour les jeux tiers tandis que les first-party de Nintendo sur Switch se placent idéalement quand on considère la jeunesse de la machine – un an le 3 mars prochain.

Et justement, la firme de Kyoto a tellement bien manoeuvré que la voilà devant Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft et Sony dans le Top des éditeurs. Tant en termes de volume de ventes software que de valeur, on peut dire que la Wii U est de l’histoire très ancienne.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr