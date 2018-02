Nintendo annonce une version de Mario Kart bientôt sur Smartphone

Nintendo a annoncé ce jeudi 1er février sur son compte Twitter qu’il travaillait sur l’adaptation de son célèbre jeu de course Mario Kart pour les Smartphones. Les fans devront tout de même s’armer de patience. En effet, renommé Mario Kart Tour, le jeu sortira durant le prochain exercice fiscal de Nintendo à savoir entre avril 2018 et mars 2019.

Le drapeau à damiers est levé et la ligne d'arrivée est proche. Une nouvelle application mobile est en développement : #MarioKartTour sortira au cours de l'année fiscale qui se terminera en mars 2019. pic.twitter.com/uw02tnMCxV — Nintendo France (@NintendoFrance) February 1, 2018

Il devrait être adapté pour iOS et Android.

Un énorme succès en vue ?

Si les détails sur le prochain Mario Kart sont pour l’instant inexistants, l’annonce de cette sortie a déjà été accueillie avec euphorie par la communauté des gamers. En effet, avec les jeux Fifa, Tetris, Minecraft ou encore Grand Theft Auto, Mario Kart est l’un des plus grands succès de l’histoire des jeux vidéo.

Or, la préparation d’une version mobile de Mario Kart montre bien les ambitions du créateur japonais sur mobile. A l’annonce de ses résultats financiers mercredi 31 janvier, Nintendo a ainsi annoncé avoir vendu plus de 7 millions de versions de Mario Kart 8 Deluxe. Il s’agit de la version Switch de son jeu. La console s’étant, elle, vendue à 14 millions d’exemplaires, un acheteur sur deux a donc craqué pour le kart du plombier le plus célèbre du monde.

Depuis quelques mois, l’éditeur japonais de jeux vidéo a multiplié les sorties sur mobile. En effet, après une première incursion sur l’App Store en décembre 2016 grâce à Super Mario Run, une version d’Animal Crossing a été proposée à l’automne dernier. Ainsi, Mario Kart Tour sera le cinquième jeu mobile de Nintendo.

Nintendo a le vent en poupe

En outre, le jeu devrait contribuer au spectaculaire redressement de Nintendo. Grâce aux excellentes ventes de la console Switch. En effet, elle a réalisé le meilleur démarrage de l’histoire pour une console de salon. En neuf mois, elle a largement dépassé les ventes de la Wii U en cinq ans. Ainsi, le bénéfice net du groupe nippon a progressé de 31 % sur les neuf premiers mois de l’exercice 2017-2018.

Finalement, Nintendo a revu ses objectifs annuels à la hausse. Il espère donc réaliser un bénéfice net de 120 milliards de yens sur l’ensemble de l’exercice. Jusqu’alors il tablait seulement sur 85 milliards de yens de bénéfice net.

A noter que la firme japonaise a également officialise la preparation d’un film Mario. Il sera conçu par Nintendo et Illumination Entertainment, à l’origine de Moi, moche et méchant ou Comme des Bêtes. La production sera assurée par Chris Meledandri et Shigeru Miyamoto, l’un des grands noms de l’industrie du jeu vidéo.