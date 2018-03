Narcos : La série Netflix va devenir un jeu vidéo, PUTA !

Actuellement en production, mouvementée, de sa quatrième saison, la série dans laquelle on découvre, de façon un poil romancée, comment ont été démantelés les plus importants cartels de drogue sud-américains et mexicains va connaître une adaptation vidéoludique. Eh oui, señoritas y señores !

Un jeu Narcos verra le jour sur PC, PS4, Xbox One et Nitnendo Switch au printemps 2019. C’est Kuju Entertainment qui se charge du développement de cette adaptation du feuilleton multi-récompensé, sous la houlette de Curve Digital, éditeur qui a signé un accord avec Gaumont International. Il ne devrait pas, selon toute vraisemblance, s’agir de l’adaptation du jeu mobile Cartel Wars.

J’avoue qu’il n’y a qu’un mot qui me vient à l’esprit quand je pense aux cartels de Medellin et de Cali. Et que j’ai peur.

