Monster Hunter World bat des records chez Capcom : Le chiffre qui écrase Resident Evil 5

Il y a des succès qui en éclipsent nécessairement d’autres : longtemps accroché à sa place de numéro un comme une moule sur son rocher, Resident Evil 5 était, au grand dam des fans et de la série, le jeu Capcom le plus vendu selon l’éditeur lui-même. Voilà qui appartient désormais au passé.

Nous nous étions déjà fait l’écho du très bon démarrage du tout dernier volet de la saga Monster Hunter, puisque Capcom annonçait il y a un mois à peine avoir distribué quelque 5 millions d’exemplaires à travers le monde.

Mais tout ceci est déjà loin, puisque l’éditeur réactualise aujourd’hui ses chiffres et révèle que ce sont désormais 7,5 millions d’unités physiques et numériques qui ont été “distribuées” (sachant que les versions téléchargées ont bien évidemment été vendues) de par le monde. L’enjeu était de taille, puisque Capcom comptait beaucoup sur Monster Hunter World pour clore une année fiscale pas franchement folichonne jusqu’alors.

Et ce qui est encore plus chouette dans cette histoire, c’est que le jeu détrône de sa première place ce jeu qui la squattait depuis quelques années déjà : Resident Evil 5. Si l’on se gardera bien de filer un coup de pied supplémentaire dans la bête, il faudra bien avouer que ce premier épisode HD n’aura pas électrisé la critique lors de sa sortie en mars 2009…

C’est un nouveau champion qui est donc aujourd’hui sacré, et on souhaite évidemment beaucoup de plaisir aux équipes de Capcom pour surpasser ce nouveau record. On rappellera bien entendu que la version PC n’est toujours pas disponible, de quoi grappiller quelques millions de plus ?

Que pensez-vous de ce très bon résultat réalisée par Monster Hunter World ? Avez-vous apprécié cet épisode ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous !

